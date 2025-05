Atalanta Roma 1-0 LIVE | Nerazzurri spreconi tra Lookman e Retegui

Nella 36ª giornata di Serie A, l'Atalanta affronta la Roma al Gewiss Stadium in un match ricco di emozioni. I nerazzurri, con Lookman protagonista, cercano di capitalizzare le occasioni create, mentre la squadra giallorossa è pronta a rispondere. Segui la cronaca LIVE con dettagli, sintesi e tabellino aggiornato!

Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Atalanta e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta-Roma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024-2025. LA CRONACA 22? ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA PER L'Atalanta. De Ketelaere per Lookman.

