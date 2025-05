Atalanta-Roma 1-0 LIVE | Lookman sblocca la gara

Oggi, al Gewiss Stadium, si affrontano Atalanta e Roma in una sfida cruciale per la 36ª giornata di Serie A. La partita promette emozioni, con i giallorossi che arrivano da una vittoria contro la Fiorentina e i nerazzurri reduci da un convincente successo con il Monza. Segui la diretta scritta della gara.

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.4 minuti fa12 Maggio 2025 20:57 20:5712? – Atalanta galvanizzata dal vantaggio. Ederson dopo una grande giocata arriva al tiro di sinistro dal limite area, ma calcia alto sopra la traversa. 6 minuti fa12 Maggio 2025 20:55 20:559? – Atalanta in vantaggioDe Ketelaere punta l’area di rigore da sinistra e scarica per Lookman, che si libera della marcatura di Rensch e fa 1-0. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma 1-0 LIVE: Lookman sblocca la gara

Atalanta-Roma LIVE alle 20.45 - La corsa Champions più infuocata e incerta che mai passa da Bergamo. Alle 20.45 la 36esima giornata di Serie A si chiude con il big match, il posticipo di lusso.

Cronaca Atalanta-Roma LIVE ore 20.45: tandem Shomurodov-Dovbyk. C'è Pisilli - I giallorossi alla caccia dei tre punti per salire al quarto posto in classifica. Ranieri pronto a confermare il doppio attaccante ...

Atalanta, Lookman in dubbio per la Roma: infiammazione a un tendine - Atalanta-Roma in programma lunedì 12 maggio potrebbe ... e nell'allenamento di oggi non ha potuto utilizzare Lookman che è rimasto fuori per un infiammazione al tendine. La partita si giocherà ...