Atalanta-Roma 1-0 LIVE | Lookman sblocca la gara problemi per Mancini

Oggi al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Roma nel big match della 36ª giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 15:00. Già in vantaggio grazie a Lookman, l'Atalanta mira a consolidare la sua posizione, mentre i giallorossi, reduci da una vittoria contro la Fiorentina, devono risolvere i problemi difensivi legati a Mancini. Segui la diretta!

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.2 minuti fa12 Maggio 2025 21:11 21:1124?– Mancini si tocca il polpaccio e richiama la panchina. Si scaldano Gourna-Douath e Hummels. 4 minuti fa12 Maggio 2025 21:09 21:0923? – Atalanta ancora vicina al 2-0. Azione fotocopia di quella in precedenza su una palla persa di Koné a centrocampo: Lookman serve ancora De Ketelaere all'altezza del dischetto del rigore, questa volta il belga inquadra la porta e trova la risposta di Svilar.

