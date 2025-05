Atalanta prendi ciò che meriti | tre punti con la Roma per blindare Champions e 3 posto

Bergamo. Gian Piero Gasperini sottolinea con convinzione la posizione privilegiata dell'Atalanta nella corsa alla Champions, un'ottima opportunità da non sprecare. Stasera, infatti, la Dea può consegnare un destino certo ai suoi tifosi: vincere contro la Roma significherebbe garantire non solo la qualificazione, ma anche un ulteriore segnale di forza nel campionato. Un match cruciale dove ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo.

Bergamo. Quando Gian Piero Gasperini afferma che le altre squadre in corsa per un postoChampions farebbero a gara per essere nella posizione dell’Atalanta, lo fa per un motivo ben preciso: far rendere conto a tutti quanto è ghiotta l’occasione che stasera ha tra le mani la Dea. D’altronde, vincendo lo scontro diretto con la Roma, sarebbero matematici in un solo colpo sia la qualificazione che il terzo posto in classifica. Che è e resta la miglior posizione mai raggiunta in Serie A. Chiamalo poco.Certo, di fronte c’è una Roma che vede dal canto suo la stessa cosa, solo che non si tratta di questioni aritmetiche. Facendo il colpo a Bergamo, i giallorossi (63 punti) si prenderebbero in solitaria quel quarto posto che tanto hanno inseguito, avendo la possibilità di difenderlo poi nelle ultime due partite da Lazio e Juventus, vicendevolmente bloccate a 64 visto il risultato per 1-1 maturato nei 90 minuti di sabato pomeriggio — alla faccia della contemporaneità, per rispolverare temi di stretta attualità, visto che pure la prossima giornata è tutta da calendarizzare e mancano solo 4-5 giorni. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, prendi ciò che meriti: tre punti con la Roma per blindare Champions e 3° posto

