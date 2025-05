Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche su Ademola Lookman, esprimendo la sua disponibilità a utilizzarlo anche per 120 minuti se necessario. Prima della sfida contro la Roma, Gasperini ha sottolineato l'importanza del percorso di crescita della squadra e la versatilità dei suoi giocatori.

Gasperini annuncia: «Atalanta, nessun rinnovo! Lookman? Non volevo offendere» - Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli, ha annunciato che non proseguirà il suo percorso con l'Atalanta oltre il rinnovo. Poi ha risposto sul "caso Lookman".SUL FUTURO – Gian Piero Gasperini spiazza tutti in conferenza stampa annunciando l'addio all'Atalanta: «C'è un inizio e una fine, non ci saranno ulteriori rinnovi. Vedremo se andremo a scadenza o se interromperemo».

Atalanta, nuovo record per Lookman arrivato a 18 gol. Gasperini: "Può fare il capitano" - Nuovo record per Ademola Lookman. Con la rete del 4-0 segnata domenica sera all'Allianz Stadium il 27enne attaccante anglo nigeriano e' salito a quota 18 gol stagionali con l'Atalanta, 13 in serie A e 5 in Champions, ritoccando il suo precedente primato realizzativo in maglia nerazzurra. Nel 2022-23 il neo pallone d'oro africano aveva segnato 15 gol, lo scorso anno 17. Adesso è a 18, con ancora dieci partite a disposizione per arrivare oltre quota 20, forse anche intorno ai 25 avanti di questa media.