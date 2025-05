Atalanta Gasperini | "Champions traguardo fantastico Futuro? Ora festeggiamo poi pensiamo al resto"

L'Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, conquista la Champions League per la quinta volta in sette anni. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Roma, il mister celebra un "traguardo fantastico", promettendo di festeggiare il successo prima di concentrarsi sulle sfide future. La Dea continua a scrivere la sua storia nel calcio europeo.

L`Atalanta è in Champions per la quinta volta nelle ultime sette stagioni. A Dazn, dopo la vittoria sulla Roma per 2-1, arrivata con goal decisivo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

