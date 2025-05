Atalanta batte Roma | Lookman segna il 20 gol e Ranieri critica il Var e la tattica

Nella sfida emozionante tra Atalanta e Roma, la squadra bergamasca ha trionfato, grazie al ventesimo gol di Lookman. Tuttavia, la partita è stata segnata anche dalle polemiche, con Ranieri che ha criticato l'operato del VAR e le scelte tattiche. Un incontro che ribadisce la precarietà di una stagione piena di sorprese.

