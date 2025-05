Atalanta batte Roma 2-1 interrompe 19 successi giallorossi e si qualifica in Champions League

L'Atalanta ha trionfato sulla Roma con un punteggio di 2-1, interrompendo così una striscia di 19 vittorie giallorosse e assicurandosi un posto nella prossima Champions League. Con questo successo, la Dea si unisce a Napoli e Inter nella qualificazione, raggiungendo un traguardo prestigioso con due giornate di anticipo.

La Dea ha raggiunto con sicurezza la qualificazione per la prossima ChampionsLeague, diventando la terza squadra a mettersi in regola dopo Napoli e Inter. Il risultato ottenuto contro la Roma ha consentito agli orobici di confermare l'impresa con due giornate d'anticipo, interrompendo una serie di 19 risultati utili consecutivi dei giallorossi.

