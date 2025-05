Assoluzione per Tap e 18 imputati | il Tribunale di Lecce chiude il caso gasdotto

Il Tribunale di Lecce ha emesso una sentenza di assoluzione per la società Tap e 18 imputati, tra cui i vertici del management, accusati di vari reati legati ai lavori del gasdotto. Le accuse comprendevano deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento e violazioni in materia edilizia e ambientale, tutte respinte dal giudice.

Sono stati tutti assolti dal Tribunale di Lecce la società Tap e 18 persone tra cui i vertici del management dell'epoca accusati, a vario titolo, di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia, inquinamento ambientale per il lavori di realizzazione del tratto terminale salentino del gasdotto. La giudice Panìco ha disposto l'Assoluzione "perchè il fatto non sussiste" per gli otto imputati per i quali il pm Alessandro Prontera aveva chiesto la condanna per la sola accusa di inquinamento ambientale. Per gli altri capi d'imputazione il pm aveva chiesto l'Assoluzione o la prescrizione. Assolti quindi Michele Elia, ex country manager di Tap Italia, oggi presente in aula, Gabriele Lanza, project manager di Tap; Luigi Romano, Adriano Dreussi, Piero Straccini e Luca Gentili, manager di Saipem (principale appaltatore dei lavori di costruzione del microtunnel); Yuri Picco e Aniello Fortunato, rispettivamente responsabile di commessa e direttore tecnico di cantiere della Icop, società incaricata di realizzare il pozzo di spinta. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assoluzione per Tap e 18 imputati: il Tribunale di Lecce chiude il caso gasdotto

