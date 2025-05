Assofond dati impietosi | conti in rosso per le fonderie italiane

I dati diffusi da Assofond rivelano una situazione allarmante per le fonderie italiane nel primo trimestre del 2025, con ricavi in calo dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le fonderie ferrose registrano un decremento dell'8,2%, mentre quelle non ferrose subiscono una contrazione ancora più marcata, pari al 9,7%. Una crisi che fa emergere sfide significative per il settore.

Sono negativi i ricavi del settore delle fonderieitaliane nel primo trimestre del 2025: meno 8,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Per quanto riguarda i settori specifici, le fonderie ferrose calano a meno 8,2 per cento e le non ferrose a meno 9,7 per cento. Aumentano invece il fatturato e la produzione rispetto allo scorso trimestre.Secondo un’indagine del centro studi di Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta il comparto delle fonderieitaliane, nel primo trimestre del 2025 il settore ha avuto un moderato aumento congiunturale della produzione e del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2024. Un dato che, tuttavia, – avverte il centro studi – è da considerare come un rimbalzo fisiologico, dovuto principalmente al maggior numero di giorni lavorati rispetto al periodo precedente, che includeva le festività natalizie. 🔗Leggi su Ildenaro.it

