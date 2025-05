Associazione Soluzione Lavoro spegne dieci candeline e festeggia al Consiglio regionale

L’Associazione Soluzione Lavoro OdV festeggia con orgoglio il suo decennale, un percorso ricco di impegno e risultati. Per commemorare questo importante traguardo, è previsto un evento speciale mercoledì 14 maggio alle ore 16:30, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria. Un'opportunità per celebrare insieme i successi passati e tracciare nuove prospettive future. Vi aspettiamo!

