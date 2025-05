associazione memoria rossoblù la stagione si è chiusa con i premi di fine anno

Arezzo, 12 maggio 2025 – Venerdì scorso, l'Auditorium Comunale di Montevarchi ha accolto la quinta edizione del Premio Memoria Rossoblù 2024/2025, un evento di grande richiamo per soci, appassionati e tifosi montevarchini. Organizzato dall'Associazione “Memoria Rossoblù”, questo incontro ha saputo unire la comunità sportiva, celebrando la storia e i valori che contraddistinguono la passione per il calcio locale.

Arezzo, 12 maggio 2025 – Venerdì scorso, l'Auditorium Comunale di Montevarchi ha ospitato la quinta edizione del premi o Memoria Rossoblù 20242025, un appuntamento atteso e partecipazione che ha visto la presenza di numerosi soci, appassionati sportivi e tifosi montevarchini. L'iniziativa, promossa dall' Associazione “ Memoria Rossoblù ”, ha rappresentato un importante momento di aggregazione e riconoscimento per chi ha lasciato un segno nella storia sportiva della città. A condurre la serata il giornalista e panatleta Sauro Paoletti, affiancato da Camilla Sanseverino. Durante l'evento è stato ricordato il costante impegno dell' Associazione per la raccolta fondi finalizzata alla realizzazione della nuova SedeMuseo, simbolo della Memoria sportiva cittadina.È stato inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo, eletto per il prossimo mandato, composto da: Ferrucci Aldo (Presidente), Mariani Massimo (Vice-Presidente), Neri Stefano (Tesoriere), Bartoli Federico (Segretario), Rossi Riccardo, Barbagli Sauro, Burchi Francesco, Dominici Maurizio, Lampardi Luigi, Mafucci Daniele, Sanseverino Giuseppe, Sereni Mauro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

