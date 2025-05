Assessorato regionale alle Attività produttive intitolate due sale a Libero Grassi e Giovanni Bonsignore

"Sono due nomi che parlano da soli, ma che rappresentano anche il coraggio e la determinazione nella lotta contro la mafia. L’intitolazione delle sale a Libero Grassi e Giovanni Bonsignore da parte dell’assessorato regionale alle Attività produttive è un tributo a chi ha sfidato il potere mafioso, lasciando un’eredità di integrità e resistenza."

Due sale dall'AssessoratoregionalealleAttivitàproduttiveintitolate rispettivamente a GiovanniBonsignore e a LiberoGrassi, il dirigente della Regione e l'imprenditore che non si piegarono ai boss e che furono per questo eliminati da Cosa nostra."Sono due nomi che parlano da soli, ma che. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Assessorato regionale alle Attività produttive, intitolate due sale a Libero Grassi e Giovanni Bonsignore

