Assegno unico slitta anche il pagamento di maggio 2025 | cosa sapere su date Isee e aumenti

Roma, 12 maggio 2025 – Inps ha confermato attraverso il messaggio 111 del 13 gennaio scorso che i pagamenti dell’assegno unico e universale per maggio 2025 inizieranno martedì 20. Questa data sarà valida anche per i pagamenti di giugno. È importante notare che queste tempistiche riguardano solo i beneficiari già attivi che non hanno richiesto variazioni. Per chi presenta una nuova domanda...

Roma, 12 maggio2025 – Come comunicato da Inps con il messaggio 111 del 13 gennaio scorso, anche a maggio2025 i pagamenti dell’Assegnounico e universale saranno accreditati a partire da martedì 20. Pagamenti a partire dalla stressa data anche nel mese di giugno. Questo, ovviamente, riguarda chi già riceve l’Assegno e non ha presentato richiesta di variazioni. Per chi presenta domanda per la prima volta, invece, il pagamento della prima rata avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. Nello stesso momento vengono corrisposti anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito.Isee aggiornato entro il 30 giugnoÈ ancora possibile aggiornare l’Isee entro il 30 giugno 2025 per beneficiare di un eventuale Assegno più alto, compreso di maggiorazioni e recupero di arretrati. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assegno unico, slitta anche il pagamento di maggio 2025: cosa sapere su date, Isee e aumenti

