Nella notte tra sabato e domenica, Ponte Buggianese è stato teatro di un violento assalto a una tabaccheria. Un gruppo di malviventi ha aggredito il titolare, intervenuto per difendere il suo negozio. L'incidente, avvenuto intorno all'una, ha lasciato la comunità sotto shock, sollevando preoccupazioni per la sicurezza nelle attività commerciali locali. Le indagini sono avviate per identificare i responsabili di questo atto delinquenziale.

Ponte Buggianese (Pistoia), 12 maggio 2025 – Assalto a una tabaccheria nella notte con aggressione al titolare. È accaduto intorno all’una tra sabato e domenica a Ponte Buggianese. A farne le spese il proprietario dell’esercizio sceso in strada quando si è accorto di quello che stava accadendo nel suo negozio. I banditi invece di fuggire lo hanno gettato a terra e una volta sull’asfalto lo hanno anche colpito con un calcio. Poi hanno rincorso con una sbarra un paio di passanti che erano corsi in aiuto dell’uomo. Il tutto in pochi drammatici minuti.La banda – composta da tre persone – è entrata in azione all’una. I malviventi hanno preso di mira la tabaccheria Gialdini nello slargo di via Savorniana. Dal loro modus operandi è quasi certo che ad agire è stato un gruppo di professionisti in colpi del genere. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto alla tabaccheria, titolare aggredito: gettato a terra e preso a calci

