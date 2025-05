Asllani spinge l’Inter | Rimaniamo attaccati nel calcio non si sa mai

Kristjan Asllani si conferma fondamentale per l'Inter, sia in campo che fuori. Con il suo secondo rigore consecutivo, ha contribuito a una vittoria importante contro il Torino, dopo quella con il Verona. Entusiasta e sicuro, l'albanese esprime la sua determinazione e la fiducia nel raggiungere il titolo di campione, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra. Le sue parole risuonano come un messaggio di speranza e ambizione.

Asllanispingel’Inter sia in campo che fuori. L’albanese ha segnato il suo secondo rigore consecutivo, colpendo il Torino dopo il Verona. E crede allo scudetto. Le sue parole.VITTORIA IMPORTANTE – Intercettato da Sport Mediaset, Kristjan Asllani commenta in questo modo la vittoria dell’Inter a Torino, arriva anche grazie al suo calcio di rigore: «Siamo venuti per cercare la vittoria a tutti i costi, ce l’abbiamo fatta, siamo contenti, dovevamo vincere per rimanere lì. Dobbiamo restarci. C’è la voglia di vincere tutte le partite indipendentemente da chi gioca e siamo contenti di aver giocato una partita così importante. Non mi interessa il gol, la cosa importante è la squadra, conta vincere di squadra, vediamo cosa succede. Rigore? Milinkovic Savic è molto alto, ma ho calciato un buon rigore». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani spinge l’Inter: «Rimaniamo attaccati, nel calcio non si sa mai»

