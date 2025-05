Asllani Inter infallibile dal dischetto | il dato è da non credere su tutti i rigori tirati ne ha…

Asllani, giovane centrocampista dell'Inter, si sta affermando come un rigorista infallibile. Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, il suo rendimento dagli undici metri è impressionante. Ieri sera, ha dimostrato ancora una volta il suo talento realizzando un rigore decisivo. Andiamo a scoprire i dettagli su questo fenomeno nerazzurro cresciuto nell'Empoli e il suo percorso dal dischetto.

AsllaniInter, il giovane centrocampista sembra infallibile dal dischetto, ecco il dato che è da non credere, su tutti i rigoritirati l’ex Empoli ne ha.AsllaniInter, ormai il centrocampista dal dischetto è diventato una sentenza: ecco i dati riportati da La Gazzetta dello Sport. Vediamo cosa scrivono sul giovane nerazzurro a segno dagli undici metri anche ieri sera contro il Torino: AsllaniInter – «Ieri a Torino l’Inter ha raddoppiato nel secondo tempo dal dischetto: il rigore, procurato da Taremi che ha dribblato Milinkovic-Savic, è stato segnato da Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, acquistato dall’Empoli nell’estate del 2022, ha stabilito il proprio record di marcature stagionali in Serie A: due, superato il precedente di una rete sia nel 2023-24 (sempre con l’Inter) che nel 2021-22 con l’Empoli. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, infallibile dal dischetto: il dato è da non credere, su tutti i rigori tirati ne ha…

Pagelle Inter-Verona 1-0: Asllani glaciale dal dischetto, Zalewski migliore in campo - L’Inter batte il Verona 1-0 con un rigore di Asllani e resta a -3 dal Napoli capolista, fresco di vittoria a Lecce. Simone Inzaghi cambia undici giocatori rispetto alla semifinale di andata col Barcellona e porta a casa una vittoria che tiene aperto il campionato. Promosso Nicola Zalewski, migliore in campo, proprio come Asllani, ordinato e glaciale dal dischetto. Occasione persa invece per Zielinski e Frattesi. 🔗Leggi su sportface.it

Inter-Verona 1-0 al 45?, fin qui ci pensa Asllani dal dischetto! - Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Verona, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco abbastanza tranquilla e dai ritmi non altissimi quella di Inter-Verona a San Siro. Il risultato si sblocca dopo meno di 10 minuti: bell’azione al limite per i nerazzurri, con Frattesi pronto a ricevere la palla e Valentini allarga il braccio andando a commettere un netto fallo di mano in area di rigore. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter-Verona LIVE 1-0: Asllani dal dischetto spiazza Montipò, poi ci prova Sarr - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 26` - Combinazione nello stretto tra Zielinski, Carlos Augusto e Correa... 🔗Leggi su calciomercato.com

Gol Asllani, ancora lui dal dischetto! Raddoppio Inter all’Olimpico Grande Torino – VIDEO - Ricci Inter, Cairo svela sul futuro del big del Torino: cosa ha detto – VIDEO Ricci Inter è l’ultima voce di calciomercato, il patron del Torino urbano Cairo è stato interpellato sul futuro del giocat ... 🔗informazione.it

Asllani su rigore e magia di Zalewski: l’Inter passa a Torino e sogna ancora lo scudetto - Dopo l’emozionante notte di Champions, l’Inter torna a focalizzarsi sul campionato e vince sotto il diluvio per 2-0 contro il Torino. All’Olimpico, ... 🔗msn.com

SERIE A - Inter-Hellas Verona 1-0: decisivo Asllani dal dischetto - Game over a San Siro: l'Inter vince contro l'Hellas Verona. A decidere il match, il gol di Kristjan Asllani dal dischetto al 9'. I nerazzurri tornano così a -3 dal Napoli capolista. 🔗napolimagazine.com