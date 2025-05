Asili comunali Coppola e Garzarelli Avs | Ennesimo fallimento di questa giunta

Non si arrestano le polemiche intorno alla gestione degli Asilicomunali. Francesca Coppola e Lorenzo Garzarelli, candidati di Avs al consiglio comunale, indicano tre casi specifici a suffragio della loro tesi di una gestione lacunosa da parte del Comune negli ultimi anni."Gli Asilicomunali. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Asili comunali, Coppola e Garzarelli (Avs): "Ennesimo fallimento di questa giunta"

Ne parlano su altre fonti

Asili e nidi comunali senza personale, la denuncia dei sindacati: responsabilità del Comune - Fp Cgil e Uil Fpl tornano a denunciare la grave carenza di personale nelle scuole dell’infanzia e nei nidi comunali, rispondendo alle recenti dichiarazioni dell’assessora alla scuola Francesca Corso sui disservizi riscontrati in strutture come Santa Sofia a Borgo Pila e il nido Lomellini.I... 🔗Leggi su genovatoday.it

Al via le domande per gli asili nido comunali: ecco come fare - Da oggi fino al 10 aprile, è possibile presentare le domande di iscrizione agli Asili Nido comunali e alle Sezioni Primavera per l'anno scolastico 2025/26. Lo rende noto il Comune di Napoli, il quale informa che "per i nuovi iscritti la procedura è on-line, accedendo al portale dei Servizi... 🔗Leggi su napolitoday.it

Desio, al via le iscrizioni per gli asili nido comunali: tutte le info - Il comune di Desio apre le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 negli asili nido comunali di via Adamello e via Diaz. Le famiglie potranno presentare domanda a partire da martedì 1 aprile e fino a mercoledì 30 aprile. Il servizio è rivolto a bambini dai tre mesi ai tre anni, fino... 🔗Leggi su monzatoday.it

Asili comunali, Coppola e Garzarelli (Avs): Ennesimo fallimento di questa giunta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chieti, aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2025/2026 - Il Comune di Chieti informa le famiglie che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 ai nidi d’infanzia comunali. Le strutture attualmente disponibili sono asilo nido ... 🔗chietitoday.it

Messina Social City: pubblicato l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido Comunali - È stato pubblicato da Messina Social City l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2025/2026. I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidi ... 🔗strettoweb.com

Cassino – Asili nido comunali, 120 posti disponibili: domande entro il 9 maggio - Il Comune di Cassino ha aperti i termini per le iscrizioni agli asili nido comunali. Si potrà presentare domanda fino al 9 maggio prossimo, tramite la piattaforma online URBI, accessibile con ... 🔗informazione.it