Asia Medio Oriente Ucraina | il momentum distensivo

In un contesto globale che pare avviarsi verso la distensione, i recenti accordi tra India e Pakistan e tra Cina e Stati Uniti offrono segnali di speranza. Sebbene il conflitto in Ucraina rimanga una questione irrisolta, si avverte un'opportunità per il dialogo e il rafforzamento delle relazioni internazionali nella regione.

Sembra che il mondo stia conoscendo un momentumdistensivo. Alla tregua annunciata da Trump tra India e Pakistan ha fatto seguito l’accordo tra Cina e Stati Uniti sulla riduzione dei dazi reciproci per 90 giorni, durante i quali si continuerà a trattare.Certo, resta aperto il nodo ucraino, ma ancora non sembra decaduta la svolta improvvisa, che ha visto Zelensky accogliere l’invito per un incontro con Putin a Istanbul.Quando al genocidio di Gaza, tutti i media hanno segnalato il punto di svolta, con Trump che avrebbe preso le distanze da Netanyahu. Non è esattamente così. In realtà, è accaduto che, mentre in precedenza il presidente Usa lavorava nel segreto per piegare il premier israeliano a più miti consigli – avendo avuto successo con la tregua germogliata durante la campagna elettorale – adesso, e forse momentaneamente, ha posto fine alla finzione dell’allineamento totale con l’alleato Mediorientale. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Asia, Medio Oriente, Ucraina: il momentum distensivo

