Ascolti TV dell’11 maggio chi ha vinto tra Lolita Lobosco 3 e Lo Show dei Record

Domenica 11 maggio 2025, la televisione ha offerto un duello imperdibile tra emozione e stupore. Su Rai1, Le indagini di Lolita Lobosco 3 ha affascinato il pubblico con i suoi intrecci misteriosi e il fascino di Luisa Ranieri, mentre su Canale 5, Lo Show dei Record ha catturato gli spettatori con spettacolari imprese al limite dell'impossibile. Due format, due mondi, ma un'unica grande passione per lo spettacolo.

Domenica 11 maggio 2025 si è consumata l’ennesima e appassionante sfida televisiva che ha tenuto incollati milioni di spettatori. In prima serata su Rai1, Le indagini di LolitaLobosco 3 ha portato sullo schermo atmosfere mediterranee, misteri e il carisma inconfondibile di Luisa Ranieri. Su Canale 5, Lo Show dei Record ha puntato tutto sull’effetto meraviglia, tra prove al limite dell’impossibile e imprese da primato. cercando di far dimenticare il flop di The Couple – Una vittoria per due, chiuso in anticipo per bassi Ascolti. Ma chi ha conquistato davvero il pubblico italiano?I dati ufficiali sugli Ascolti tv, diffusi nella mattinata del 12 maggio, parlano chiaro: la fiction di Rai1 ha dominato la serata. LolitaLobosco 3 ha riconquistato il pubblico, confermandosi come uno dei titoli più amati di sempre. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti TV dell’11 maggio, chi ha vinto tra Lolita Lobosco 3 e Lo Show dei Record

