ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025 | LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA 20% LO SHOW DEI RECORD 109% FAZIO 103%+87% INSIDE 91% REPORT 9%

Il 11 maggio 2025, gli ascolti tv hanno mostrato risultati interessanti: la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha dimostrato di avere un buon riscontro, mentre Lo Show dei Record ha collezionato un ottimo risultato. Ecco i dati salienti della serata.

ASCOLTI TV 11 MAGGIO2025 • Domenica •Gli ASCOLTI tv di domenica 11 MAGGIO2025 con le repliche di Le Indagini di LOLITALOBOSCO 3 e una nuova puntata de Lo SHOW dei RECORD. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 3170 37.34PT – 7105 39.17M E D I A S E T24H – 2760 33.18PT – 5767 31.79Uno Mattina in Famiglia – 637 18.61Tg1 + Medicina – 1022 21.77 + 1132 22.00Uno Mattina in Famiglia – 1287 22.76Check Up – 1177 20.54A Sua Immagine – 1174 20.11 + 1830 26.61Santa Messa – 1823 28.47Regina Coeli – 3179 25.39Linea Verde – 2702 27.55 + 3048 27.09Tg1 + Libri – 3708 28.84 + 3151 25.11Pres. Domenica In – 2144 17.68Domenica In – 2327 19.94 + 2161 19.80Domenica In: Saluti di Mara – 1632 16.32Da Noi. A Ruota Libera – 1439 14.00L’Eredità Weekend – 2540 20.89L’Eredità Weekend – 3468 24. 🔗Leggi su Bubinoblog