Arvedi Ast primo quadrimestre ok | Raccolta ordini come previsto

In breve da Zazoom:

Oggi inizia una nuova fase di fermata per una linea dell’area a caldo di Arvedi Ast, senza cassa integrazione, che proseguirà fino alla fine del mese. Questo stop, tra i più lunghi del 2023, è causato da un calo produttivo. Tuttavia, nel primo quadrimestre, la raccolta ordini ha rispettato le aspettative e gli impianti di viale Brin hanno mantenuto un'attività sostenuta.

Oggi scatta la nuova fermata di una linea dell’area a caldo di Arvedi Ast. Lo stop, che non prevede cassa integrazione, durerà fino alla fine del mese, uno dei più lunghi dall’inizio dell’anno, e a determinarlo è ancora uno scarico produttivo. Ma nel primoquadrimestre, dal punto di vista commerciale, "la Raccoltaordini è stata in linea con le attese" e gli impianti di viale Brin hanno operato con "piena capacità produttiva". Lo sottolinea Mattia Sala, direttore commerciale di Arvedi Ast, su siderweb.com."Per Arvedi Ast il 2024 si è chiuso con un buon bilancio – afferma Sala sul portale specializzato delle siderurgia – . Siamo soddisfatti delle vendite che abbiamo consolidato, soprattutto perché siamo riusciti a dare la piena capacità produttiva agli impianti di Terni. Per il primoquadrimestre 2025 siamo altrettanto soddisfatti della Raccoltaordini che è stata in linea con le attese. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arvedi Ast, primo quadrimestre ok: "Raccolta ordini come previsto"

