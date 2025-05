Arriva la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici

Arriva una nuova piattaforma digitale per monitorare i consumi idrici, un passo fondamentale nella lotta contro la siccità e i cambiamenti climatici. Sviluppata dall’Autorità del Bacino Idrografico, questa innovativa soluzione punta a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, promuovendo un uso consapevole dell'acqua nei settori civili e irrigui.

ROMA (ITALPRESS) – Rispondere con strumenti digitali e innovativi alla crescente emergenza siccità e alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Questo l’obiettivo della nuova piattaformadigitale per il monitoraggio dei consumiidrici civili e irrigui, sviluppata dall’Autorità del Bacino Idrico dell’Appennino Centrale, Aubac, in collaborazione con gestori e consorzi di bonifica e presentata all’Acquario Romano.mggaznUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Arriva la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici

Su questo argomento da altre fonti

Giubileo 2025, arriva la piattaforma digitale che rivoluziona l’esperienza dei pellegrini - In vista del prossimo Giubileo, l'azienda tecnologica Hive ha sviluppato una piattaforma digitale all'avanguardia destinata a migliorare l'esperienza dei pellegrini durante l'evento. Questa soluzione tecnologica è stata progettata per offrire servizi personalizzati e facilitare l'accesso alle informazioni, rendendo il pellegrinaggio più agevole e significativo. Un ponte tra tecnologia e spiritualità La piattaforma di Hive rappresenta un punto di incontro tra innovazione tecnologica e tradizione spirituale. 🔗Leggi su quotidiano.net

Benevento entra nel futuro: arriva S’ADIM, il museo digitale che ti farà viaggiare nel tempo - Comunicato Stampa – Angela del Grosso, ufficio stampa Università degli Studi del Sannio L’innovazione incontra la storia: il 15 marzo aprono le visite gratuite su prenotazione Benevento si prepara ad accogliere un’esperienza museale mai vista prima. Martedì 11 marzo 2025, … ContinuaL'articolo Benevento entra nel futuro: arriva S’ADIM, il museo digitale che ti farà viaggiare nel tempo proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su fremondoweb.com

Poste Italiane, nell'Agrigentino arriva l'assistente digitale per calcolare l'Isee - Da oggi anche in provincia di Agrigento è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell’Isee in modo semplice e veloce con l’assistente digitale Poste. Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Arriva la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici; Arriva la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici; Arriva la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici; Aubac, ecco la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici civili e irrigui. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arriva la piattaforma digitale per il monitoraggio dei consumi idrici - ROMA (ITALPRESS) - Rispondere con strumenti digitali e innovativi alla crescente emergenza siccità e alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Questo l'obiettivo della nuova piattaforma digitale per ... 🔗msn.com

Arriva in.Grid, la piattaforma digitale di Comau per il monitoraggio dei dati in tempo reale - Integrando l’intelligenza digitale avanzata nella piattaforma IoT in.Grid, Comau consente alle aziende di sfruttare appieno il potenziale del monitoraggio dei dati in tempo reale sia su ... 🔗industriaitaliana.it

Smarthub: arriva la piattaforma digitale che monitora i pazienti e coordina i professionisti dell’assistenza - La piattaforma PROASSIST 4.0 Da qui è nata ... la gestione dell’assistenza socio-sanitaria territoriale nell’era digitale tramite strumenti per l’automonitoraggio e il monitoraggio da parte degli ... 🔗intoscana.it