Arriva in Italia la band dei musicisti che hanno suonato dal vivo con i membri originali dei Creedence Clearwater Revival

Arriva in Italia la band Revisiting Creedence, composta da musicisti che hanno suonato dal vivo con i membri originali dei Creedence Clearwater Revival. Dopo un trionfale tour in Sud America, si prepara a incantare il pubblico europeo con due esclusivi concerti, offrendo una straordinaria celebrazione dei grandi classici dei CCR.

MILANO – Dopo aver concluso il 2024 con un acclamatissimo tour in Sud America, Arrivano a breve in Europa, e per due sole date in Italia, i Revisiting Creedence, la band che continua l’eredità musicale dei leggendari CreedenceClearwaterRevival (CCR), portando in scena i loro grandi classici che hanno segnato la storia del rock. Il doppio appuntamento con il pubblico Italiano è il 22 settembre 2025 all’Atlantico Live di Roma, il 23 settembre al Fabrique di Milano. I biglietti sono ora disponibili nel circuito Ticketone, online e nei punti vendita sul territorio.I frontman di Revisiting Creedence, Dan McGuinness (voce solista) e Kurt Griffey (chitarra solista), hannosuonato per oltre un decennio al fianco di vere leggende del rock, guidando i CreedenceClearwater Revisited, il progetto in tournée di Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford, membri fondatori e potentissima sezione ritmica dei CCR. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Arriva in Italia la band dei musicisti che hanno suonato dal vivo con i membri originali dei Creedence Clearwater Revival

