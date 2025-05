Arriva in commissione la proposta di legge per il Garante della terza età

"La tutela dellaterza età deve diventare una priorità permanente nelle politiche regionali. Per questo martedì 13 maggio la mia proposta di legge per l'istituzione del Garante regionale per la terza età sarà discussa in quinta commissione." Lo annuncia Francesco Prospero, presidente.

