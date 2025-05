Arresti a Catania per furti con strappo e lesioni | due giovani nei guai

Il 28 aprile 2025, la Polizia di Stato ha portato a termine un'operazione su delega della Procura Distrettuale di Catania, eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di due giovani. A.V.M. (classe 2005) e L.L. (classe 2001) sono accusati di furti, in un'inchiesta che mira a contrastare attività criminose nel territorio della città etnea. Le indagini rivelano un quadro complesso e preoccupante di delinquenza gi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della polizia su delega della Procura DistrettualeIl 28 aprile 2025, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di due giovani:A.V.M., classe 2005L.L., classe 2001Le accuse: furti con strappo e lesioni aggravateSecondo quanto ricostruito nell’indagine e accolto dal giudice per le indagini preliminari, i due indagati sono ritenuti responsabili di numerosi furti con strappo aggravati, accompagnati in alcuni casi da lesioni personali gravi.Le imputazioni si basano su gravi indizi raccolti nella fase preliminare, in un contesto ancora privo del contraddittorio processuale. Vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arresti a Catania per furti con strappo e lesioni: due giovani nei guai

