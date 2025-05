Arrestato in flagranza per abusi sulla nipote a un 60enne contestata anche la pedopornografia

La Squadra mobile di Padova ha arrestato un uomo di 60 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. L'operazione, avvenuta il 24 aprile su richiesta della Procura, ha portato a perquisizioni domiciliari e all'analisi di computer e dispositivi dell'indagato, rivelando un'ingente quantità di materiale illecito.

La Squadra mobile di Padova ha Arrestato un uomo di 60 anni accusato di violenza sessuale sullanipote minorenne. Lo scorso 24 aprile, su richiesta della Procura, sono scattate le perquisizioni in casa e, in seguito alla segnalazione, la Sezione specializzata ha analizzato computer, telefoni e supporti informatici in possesso e utilizzati dall’indagato. Di qui la scoperta di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico trovato nei dispositivi, l’arresto in flagranza e il trasferimento dell’uomo nel carcere Due Palazzi a Padova, a disposizione della Procura.Dopo l’interrogatorio di garanzia il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere. Continua intanto l’attività di analisi di tutti i supporti informatici per verificare la presenza di ulteriore materiale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrestato in flagranza per abusi sulla nipote, a un 60enne contestata anche la pedopornografia

