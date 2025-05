Ares 118 in codice rosso cartella esattoriale da 3 milioni

L'Ares 118 si trova al centro di un'intricata vicenda finanziaria, con debiti che si avvicinano ai 2,9 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha avviato un atto di pignoramento per crediti verso terzi, legato a oneri tributari non saldati. La situazione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e delle responsabilità nell’ambito della sanità pubblica, portando a riflessioni più ampie sui conti delle strutture sanitar

L'Ares 118 è passata dalle cartelle sanitarie a quelle esattoriali, ma anche le cifre sono da ricovero: quasi 2 milioni e 900 mila euro. A tanto ammonta, infatti, «l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione- Direzione Provinciale II di Roma, inerente alla cartella riferita a importi dovuti per oneri tributari presuntivamente non versati dall'Ares 118, per la complessiva somma di 2.895.521 euro», scrive l'azienda regionale per l'emergenza sanitaria. Nella corrispondenza con l'Agenzia delle Entrate è emersa una sorta di «volontà dell'ente pignorante di revocare o ridurre l'importo pignorato», ma l'Ares 118 ha deciso «di procedere al conferimento di un idoneo incarico legale di patrocinio e difesa dei propri diritti, interessi e ragioni dell'azienda mediante l'esperimento di una procedura amministrativa di definizione della vertenza». 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ares 118 in codice rosso, cartella esattoriale da 3 milioni

