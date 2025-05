Architettura alla Biennale di Venezia debutta Vela Celeste | Reimagining Home

Oggi alla 19ª Biennale Architettura di Venezia debutta l’installazione “Vela Celeste: Reimagining Home”, curata da CRA – Carlo Ratti Associati con il supporto del Comune di Napoli. L'iniziativa esplora l'intersezione tra intelligenza artificiale, partecipazione attiva e sostegno istituzionale, proponendo una nuova visione di casa e comunità, e invitando a riflettere su come innovazione e collaborazione possano trasformare gli spazi abitativi e sociali del futuro.

Dimostrare come l’intelligenza artificiale, la partecipazione attiva e il supporto delle istituzioni possano ridisegnare il concetto di casa e comunità. È con questo obiettivo che debutta oggi alla 19ª BiennaleArchitettura di Venezia l’installazione “VelaCeleste: ReimaginingHome” curata da CRA – Carlo Ratti Associati in collaborazione con il Comune di Napoli. Il progetto è stato presentato oggi durante il workshop “Diaspore Urbane e Partecipazione: un esperimento sostenuto da strumenti AI a Napoli” che dopo i saluti istituzionali di Maria Grazia Falciatore, Capo Gabinetto del Sindaco di Napoli, ha visto la partecipazione di Alberto Martinelli, Professore Emerito di Scienze Politiche e Sociologia dell’Università degli Studi di Milano, Laura Lieto, Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica della città di Napoli, Catherine De Wolf, Director of the Chair of Circular Engineering for Architecture – CEA at ETH Zurich, e di Carlo Ratti, co-fondatore di CRA e Curator of the Curatore della 19. 🔗Leggi su Ildenaro.it

