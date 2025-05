Arbitro PSG Inter | è ufficiale il fischietto della finale di Champions League La decisione della UEFA

La UEFA ha ufficializzato l'arbitro per la finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera. Dopo le controversie nella semifinale contro il Barcellona, sarà il rumeno Kovacs a dirigere l'incontro, promettendo di mantenere alta la tensione in un match cruciale per entrambe le squadre.

Arbitro PSG Inter: ufficiale il fischietto della finale di Champions League di Monaco di Baviera. Dopo le accese polemiche arbitrali di Inter-Barcellona, la UEFA ha comunicato l'Arbitro che dirigerà la finalissima di Champions League PSG–Inter. Sarà il rumeno Kovacs, che nel corso di questa Champions ha diretto anche Juve Benfica 0-2. Arbitro: István Kovács (Romania) Assistente: Mihai Marica and Ferencz Tunyogi (both from Romania) 4° ufficiale: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal) AR: Bruno Miguel Alves Jesus (Portugal) VAR: Dennis Johan Higler (Netherlands) Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania) Supporto VAR: Paulus van Boekel (Netherlands)

