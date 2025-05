Arbitro finale Champions la Uefa si affida a uno dei più esperti | la designazione

La UEFA ha annunciato la designazione dell'arbitro per la finale di Champions League 2025, che vedrà affrontarsi Paris Saint-Germain e Inter il 31 maggio a Monaco di Baviera. A dirigere l'incontro sarà István Kovács, uno dei fischietti più esperti nel panorama arbitrale internazionale, garantendo così un’affidabile conduzione del match.

La Uefa ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà la finale di Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. A fischiare la partita sarà il romeno István Kovács, uno dei fischietti più esperti del panorama internazionale. Kovács sarà coadiuvato dai suoi connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi come assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro.La squadra arbitrale al completo:Arbitro: István Kovács (Romania)Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (Romania)Quarto Arbitro: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)Assistente di riserva: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)VAR: Dennis Johan Higler (Paesi Bassi)Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)Supporto VAR: Paulus van Boekel (Paesi Bassi)Un Arbitro di grande esperienzaKovács, 40 anni, è Arbitro internazionale dal 2010 e ha già diretto due finali di competizioni Uefa per club. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Arbitro finale Champions, la Uefa si affida a uno dei più esperti: la designazione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Bold Champions | Le pagelle: Flick impari l’autocritica. Vergogna Uefa, “sequestra” i biglietti: la finale è solo per ricchi e raccomandati - Dieci gol in due partite: le semifinali di Champions hanno regalato due serate di grande spettacolo. Il 4-3 dell’Inter sul Barcellona è entrato nella storia del calcio europeo, ma anche la partita di Parigi è stata all’altezza del torneo. Il 31 maggio, a Monaco di Baviera, l’ultimo atto del nuovo format della coppa: Inter-Psg, vinca il migliore.IN – Il Psg non è più una banda di viziati9 SOMMER/DONNARUMMANelle notti dei gol, i due portieri di Inter e Psg hanno inventato parate fenomenali: quella dello svizzero al 114’, sul tiro “a giro” di Lamine Yamal, come ha detto il Decano dei ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Ranking UEFA aggiornato, giovedì sarà la giornata decisiva: come cambia dopo gli ottavi di finale. La situazione per il quinto posto in Champions League si complica - di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornato: il punto sul quinto posto in Champions League dopo i quarti di finale. La classifica aggiornataSi aggiorna il ranking per nazioni dopo la conclusione degli ottavi di Champions League. La giornata di giovedì sarà decisiva per l’Italia per avvicinarsi alla Spagna. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League e anche la Juve segue interessata. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Arbitro finale Champions League: al 99% l’Inter ritroverà lui - Arbitro finale Champions League. Il nome di Szymon Marciniak continua a far parlare. Il fischietto polacco potrebbe essere scelto come direttore di gara per la finale di Champions League tra Inter e PSG, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.Il nome di Marciniak sembra restare in pole position per la finale. Secondo quanto riportato dall’ex arbitro Mario van der Ende su Przegl?d Sportowy One, l’arbitro polacco sarebbe uno dei principali candidati per dirigere l’atto conclusivo della Champions League. 🔗Leggi su ilnerazzurro.it

Arbitro della finale di Champions League: István Kovács; Psg-Inter al rumeno Kovacs: ufficiale la designazione Uefa per la finale di Champions; Champions League: Kovacs l'arbitro della finale Psg-Inter, perché i nerazzurri possono sorridere; Champions, la finale Inter-PSG sarà arbitrata da Istvan Kovacs. 🔗Cosa riportano altre fonti

Arbitro della finale di Champions League: István Kovács - La Commissione Arbitri UEFA ha designato il rumeno István Kovács come arbitro della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Inter, che si disputerà alla Football Arena di ... 🔗it.uefa.com

Designato l'arbitro per la finale di Champions League tra PSG e Inter: sarà Kovacs - L'Inter è riuscita a conquistare la finale di Champions League e il prossimo 31 maggio, nello scenario dell'Allianz Arena di Monaco, i nerazzurri si giocheranno col PSG la possibilità di tornare a tri ... 🔗msn.com

Champions League: Kovacs l'arbitro della finale Psg-Inter, perché i nerazzurri possono sorridere - Il rumeno Kovacs arbitra la finale di Champions tra Psg e Inter- Definiti dall'Uefa i direttori di gara anche delle altre due finali di coppe: Zwayer per Tottenham-Manchester United e Peijto per Betis ... 🔗sport.virgilio.it