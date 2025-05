Apprezzo molto l’impegno che i narnesi mettono da ben 57 anni per realizzare una festa così importante

Era già venuta a Narni lo scorso 3 maggio per festeggiare il patrono San Giovenale. La governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, è tornata domenica 11 maggio per assistere alla corsa moderna al campo de’ li giochi. Proveniente da Assisi, famosa per il Calendimaggio, Proietti è abituata a ricorrenze suggestive e tradizioni vivaci, arricchendo l’atmosfera di celebrazioni storiche e culturali nella sua regione.

Era già venuta a Narni lo scorso 3 maggio, in occasione della festa del patrono San Giovenale. La governatrice dell'Umbria, Stefania Proietti, è tornata anche domenica 11 maggio per assistere alla corsa moderna al campo de' li giochi. Lei che viene da Assisi, città del Calendimaggio, è abituata a.

