Apple rilascia iOS 18 5 | le nuove funzionalità

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 18.5, un aggiornamento atteso che porta con sé notevoli miglioramenti in connettività e nuove funzionalità. Tra le novità spicca l'accesso alle comunicazioni satellitari, un'innovazione significativa per la gamma iPhone 13, che promette di rivoluzionare l'esperienza utente e la connettività in condizioni difficili.

