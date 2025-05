Apple rilascia iOS 18 5 | le nuove funzionalità

Apple ha lanciato ufficialmente iOS 18.5, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Tra le novità principali, spicca l'accesso alle comunicazioni satellitari per iPhone 13, che promette di elevare l'esperienza utente e la connettività. Questo aggiornamento segna un passo avanti significativo nell'evoluzione del sistema operativo dell'azienda.

(Adnkronos) – Apple ha distribuito ufficialmente iOS 18.5, un aggiornamento del sistema operativo che introduce miglioramenti significativi in termini di connettività e funzionalità, con particolare attenzione all'accesso alle comunicazioni satellitari per la gamma iPhone 13. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto più ampio della strategia dell'azienda di espandere l'accessibilità alle tecnologie di emergenza e connettività.

