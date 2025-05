Appartamenti Tanzi | un’isola per l’autonomia

CASSANO MAGNAGO (Varese) - Inaugurati gli Appartamenti Isa Tanzi in via Volta, alla presenza del sindaco Pietro Ottaviani e dell'assessore ai Servizi sociali di Gallarate Chiara Allai, con la benedizione di don Emanuele Lupi. Questo progetto, realizzato grazie al contributo di Fondazione Ubi per Varese, segna un importante passo avanti nella ristrutturazione e ampliamento della residenza, a beneficio della comunità locale.

CASSANO MAGNAGO (Varese) Sono stati inaugurati in via Volta gli Appartamenti Isa Tanzi dedicati - presenti il sindaco Pietro Ottaviani e l’assessore ai Servizi sociali di Gallarate Chiara Allai, con la benedizione di don Emanuele Lupi - ora a disposizione dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento, resi possibili grazie al contributo di Fondazione Ubi per Varese. La residenza Tanzi, di proprietà di Solidarietà e Servizi dal 2009, ha accolto finora una cinquantina di persone con disabilità, ma dopo 15 anni la struttura aveva bisogno di un restyling. "Abbiamo colto l’occasione di una riorganizzazione dei nostri servizi residenziali – ha detto Giacomo Borghi, responsabile area residenziali e domotica di Solidarietà e Servizi – per trasformare la Residenza Tanzi in Appartamenti, due soluzioni distinte, una a piano terra e l’altra al primo, che funzioneranno separatamente e saranno in grado di ospitare 5 persone ciascuna. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appartamenti. Tanzi: un’isola per l’autonomia

