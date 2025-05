Appartamenti confiscati alla camorra pronti per l’affitto a scopo sociale

Quattro appartamenti e quattro box confiscati alla criminalità organizzata in via Grotta, nel Parco La Fenice, a San Nicola la Strada, sono stati ufficialmente trasferiti al Comune. Il sindaco Vito Marotta ha portato a termine l’iter avviato tre anni fa, consentendo ora all’ente di pianificare iniziative per valorizzare questi beni, contribuendo così al riscatto del territorio e alla lotta contro la criminalità.

Quattro Appartamenti e quattro box confiscatialla criminalità organizzata in via Grotta, nel Parco La Fenice, a San Nicola la Strada, sono stati ufficialmente trasferiti al Comune. L'ente guidato dal sindaco Vito Marotta ha completato l'iter iniziato tre anni fa e ora si prepara a mettere gli.

