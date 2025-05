Appaiono souvenir di Papa Leone XIV in zona Basilica tra gadget e autorizzazioni vaticane

Nei pressi della Basilica di San Pietro, l'attenzione di fedeli e turisti è stata catturata dalla comparsa di souvenir dedicati a Papa Leone XIV. Questi gadget, autorizzati dal Vaticano, sono spuntati lungo via della Conciliazione, suscitando curiosità e sorpresa tra i negozianti, che non si aspettavano un simile successo dopo l'elezione.

Nei pressi della Basilica di San Pietro, lungo via della Conciliazione, la notizia ha rapidamente catturato l'attenzione di fedeli e turisti: sono apparsi i primi souvenir raffiguranti Papa Leone XIV, consumando l'entusiasmo immediato dopo l'elezione. I negozianti, colti alla sprovvista, hanno dovuto reagire all'impeto degli acquirenti, che si sono presto riversati per assicurarsi oggetti dedicati.

