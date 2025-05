App che accedono al tuo conto occhio | quali sono le insospettabili da cancellare subito

Negli ultimi tempi, alcune app insospettabili hanno rivelato il loro vero volto, minacciando la sicurezza dei nostri conti. Da quelle scaricate tranquillamente dal Play Store ai recenti attacchi hacker su Android, è fondamentale sapere quali applicazioni eliminare subito per proteggere i propri dati e risparmi. Scopriamo insieme quali sono le più rischiose.

Ci sono delle app svuotaconto davvero insospettabili. Ce le abbiamo tutti, scaricate tranquillamente dal Play Store. Eppure. Tutto questo perché un nuovo attacco hacker su Android sta mettendo a rischio la sicurezza di milioni di utenti in Europa. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, i malware Crocodilus e Anatsa si nascondono all'interno di app apparentemente innocue, disponibili anche sul Google Play Store. Il pericolo è concreto: queste applicazioni infette possono rubare dati sensibili e accedere ai conti bancari delle vittime. L'allarme arriva dagli specialisti di ThreatFabric, che hanno individuato due virus estremamente pericolosi:– Crocodilus, un trojan bancario capace di registrare ciò che l'utente digita sullo schermo, leggere SMS ed e-mail e perfino eseguire operazioni bancarie.

