Anziana scippata e scaraventata a terra finisce in ospedale a Torre del Greco Denunciato un 38enne

Un'anziana donna è stata vittima di uno scippo a Torre del Greco, riportando ferite che l'hanno costretta a un ricovero ospedaliero. L'autore, un uomo di 38 anni, è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il giorno successivo all'incidente. I dettagli sull'accaduto e il clima di insicurezza crescente saranno approfonditi nel seguito.

Lo scippo si è verificato ieri, mentre il 38enne è stato individuato nella giornata odierna dalla Polizia di Stato e Denunciato in stato di libertà. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bari, truffa del finto nipote: anziana derubata di 200mila euro e scaraventata a terra, arrestato 31enne - Un giovane napoletano è stato arrestato a Bari per rapina ai danni di un'anziana, utilizzando un inganno telefonico per entrare in casa. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Le strappano la borsetta facendola rovinare a terra: anziana scippata e portata al pronto soccorso - FALCONARA MARITTIMA – L’azione sembra sia stata fulminea. In due si sono avvicinati di soppiatto all’anziana, dopo averla seguita, per poi scipparla e far perdere le loro tracce. È quanto viene denunciato da un utente di un gruppo Facebook di Falconara Marittima, facendo riferimento a quanto... 🔗Leggi su anconatoday.it

Anziana trovata morta in casa con una ferita alla gola: fermata una donna. La figlia vede il corpo della mamma a terra attraverso le telecamere e dà l'allarme - TRIESTE - Un'anziana morta in un'abitazione, con una ferita - apparentemente da taglio - all'altezza della gola. L'ipotesi investigativa principale è... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

