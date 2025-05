Anziana scippata davanti al portone di casa caccia ai due rapinatori

Un’anziana signora è stata scippata davanti al suo palazzo in via dei Filosofi. Due rapinatori, secondo quanto riportato dalla vittima e da alcuni testimoni, l’attendevano fuori, pronti a colpire. L’episodio ha scatenato un immediato intervento delle forze dell’ordine, che ora cercano di rintracciare i colpevoli.

Un’Anziana è stata scippatadavanti al palazzo dove risiede, in via dei Filosofi. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla vittima e da alcuni testimoni alle forze dell’ordine, due persone hanno atteso che la donna uscisse dal palazzo per aggredirla e strapparle la catenina che portava al. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Anziana scippata davanti al portone di casa, caccia ai due rapinatori

Se ne parla anche su altri siti

Anziana scippata davanti al portone di casa, caccia ai due rapinatori; Scippata della borsa da due balordi in scooter: anziana ricoverata in ospedale; Ha scippato più anziani in diversi giorni: fermato l'immigrato che ha terrorizzato Canicattì; Anziana di 87 anni scippata e buttata a terra: costole rotte, naso e viso tumefatti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online