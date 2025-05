Anziana pedinata dai ladri le rubano tutta la spesa anche i detersivi usati

Ponsacco (Pisa), 12 maggio 2025 – La tranquilla routine di una pensionata di quasi ottant'anni è stata sconvolta da un furto audace e inquietante. La spesa appena fatta e i detersivi già utilizzati testimoniano un’invasione che va oltre il semplice furto. Con un cancello spaccato, la donna si trova a fare i conti con un invadente sentimento di paura, costretta a rivedere la propria sicurezza domestica.

Ponsacco (Pisa), 12 maggio 2025 – La spesa appena fatta e persino i contenitori con i detersivi per lavare i panni in lavatrice già aperti e ammezzati. E poi il cancello spaccato. E la paura. La paura di tornare in quella casa da sola.Ormai l’azione dei ladri supera ogni più svariato e variegato immaginario. Quello che è successo l’altro giorno a una pensionata quasi ottantenne di Ponsacco è l’emblema di questi tempi. L’Anziana, vedova da anni, abita da sola.A metà pomeriggio è andata al supermercato a fare la spesa. Tornata a casa è entrata dal cancello nel garage dove ha lasciato i sacchetti e le borse con tutta la spesa della settimana. Una spesa di circa 150 euro.Pochi istanti e l’Anziana è di nuovo uscita, chiudendo tutto a chiave, per andare dal figlio che abita in un’altra zona di Ponsacco. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana pedinata dai ladri, le rubano tutta la spesa, anche i detersivi usati

