Anziana di 93 anni sventa la truffa del falso carabiniere

Un’anziana di 93 anni ha dimostrato grande saggezza sventando una truffa orchestrata da due cittadine georgiane. La polizia di Lucca ha arrestato le sospettate grazie alla segnalazione della figlia della vittima, residente nel quartiere di Sant'Anna, che ha tempestivamente allertato le autorità dopo aver scoperto i tentativi illeciti.

LUCCA – La Polizia di Lucca ha arrestato due cittadine georgiane di 30 e 31 anni per tentata truffa ai danni di una cittadina italiana di 93 anni.La segnalazione è arrivata da parte della figlia di una signora di 93 anni che dimora nel quartiere di Sant’Anna a Lucca. La donna, infatti, ha riferito al 113 che poco prima la madre era stata contattata da un sedicente maresciallo dei carabinieri il quale, con la scusa che suo figlio avrebbe causato un incidente stradale e che avrebbe investito una bambina, per evitare che finisse in carcere, avrebbe intimato alla signora di consegnare 6mila euro a un delegato che avrebbe inviato a casa della donna.Poco dopo, infatti, si sono presentate a casa della signora due donne, che, in costante contatto con il sedicente carabiniere che forniva loro dettagli sull’indirizzo di casa dell’Anziana, si sarebbero recate sul luogo dalla stazione ferroviaria a bordo di un taxi. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

