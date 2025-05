Antonio Marino è il nuovo presidente della BCC di Aquara, eletto all'unanimità dall'assemblea dei soci a Capaccio Paestum. Durante l'incontro, è stato approvato anche il bilancio 2024, che mostra un utile costante. Marino, ex direttore generale dell'istituto, porta con sé una consolidata esperienza e si appresta a guidare un consiglio di amministrazione dinamico e competente.

AntonioMarino è il nuovopresidentedella Bcc Aquara. Eletto con unanime consenso dall’assemblea dei soci svoltasi a Capaccio Paestum che ha approvato anche il bilancio 2024 in utile come tutti i precedenti. Marino, già direttore generale di Bcc Aquara con ottimi risultati, guida un Consiglio di amministrazione rinnovato composto da Francesco Cesareo, Annamaria Merola, Maurizio Caronna, Antonello Alonso, Sonia Visconti, Anella Mastalia, Paola Fiorillo e Romano Ciccone. Tra i presenti Amedeo Manzo, presidentedella Federazione delle Banche di comunità di Campania e Calabria, il cui intervento ispirato ai valori della cooperazione è stato molto apprezzato dall’assemblea dei soci della Bcc Aquara. “Una ulteriore responsabilità che accetto con spirito di servizio come sempre, ringraziando le tante persone che ancora una volta, chiedendomelo, hanno mostrato fiducia nel mio operato” le parole del neo presidenteAntonioMarino. 🔗Leggi su Ildenaro.it