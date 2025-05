antonia brancati figlia di vitaliano e di anna proclemer al salone del libro ospite allo stand del comune di pianezza

Antonia Brancati, figlia di Vitaliano e Anna Proclemer, sarà ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino, partecipando all’omaggio a suo padre. L’evento si svolgerà sabato 17 maggio alle ore 16:00, presso lo stand del Comune di Pianezza, con la presenza di Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Internazionale Vitaliano Brancati.

Omaggio a Vitaliano Brancati al Salone Internazionale del libro di Torino: una memoria che resiste nel tempoNella foto: Giovanni Firera (Presidentedell’Associazione Internazionale Vitaliano Brancati ) e Antonia Brancati .Sabato 17 maggio alle ore 16:00, nell’ambito delle iniziative del Comune di Pianezza al Salone Internazionale del libro di Torino, si terrà un evento di grande rilievo culturale: la presentazione del volume « Vitaliano Brancati » scritto da Salvatore Vullo.Un appuntamento atteso, che rende omaggio a uno dei più acuti osservatori della società italiana del Novecento.Alla presentazione interverranno l’autore, Antonia Brancati – figlia dello scrittore e dell’attrice Anna Proclemer , recentemente premiata a Pianezza con il Premio Internazionale Vitaliano Brancati per il giornalismo – e Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Culturale Vitaliano Brancati . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Lo Stabile di Catania rende omaggio a Vitaliano Brancati con "Sogno di un valzer" - E’ tutto pronto per “Sogno di un valzer” di Vitaliano Brancati e con la regia di Cinzia Maccagnano, che debutterà giovedì 13 marzo alla sala Futura del teatro Stabile di Catania. Sul palco Giovanni Carta, Rita Fuoco Salonia, Giorgia Boscarino, Federico Fiorenza e Marta Cirello. Lo spettacolo, in... 🔗 Leggi su cataniatoday.it

Nessuno meglio di Vitaliano Brancati raccontò il trasformismo all’italiana - Siamo italiani, dunque retorici: ciò che si presenta come tragico, struggente o abissale, continua a sembrarci istintivamente più serio e più importante di ciò che è comico. E il pregiudizio non è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su ilfoglio.it