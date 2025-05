Antonella Mosetti piange all’Isola | “Non ho elaborato la morte di papà Sono esaurita” Veronica Gentili la consola

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 12 maggio, Antonella Mosetti si è aperta con un toccante sfogo, esprimendo il dolore per la recente scomparsa del padre. In lacrime, ha confessato: "Non ho ancora elaborato la sua morte, la notte non dormo e ho la nausea", trovando conforto nelle parole di Veronica Gentili.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 12 maggio è andato in onda lo sfogo di AntonellaMosetti, in lacrime per la scomparsa del padre: "Non ho ancora elaborato la sua morte, la notte non dormo e ho la nausea". 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Antonella Mosetti piange all’Isola: “Non ho elaborato la morte di papà. Sono esaurita”, Veronica Gentili la consola - Nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 12 maggio è andato in onda lo sfogo di Antonella Mosetti, in lacrime per la scomparsa del padre: "Non ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Emma Marrone e la morte di papà Rosario : stava combattendo contro la leucemia

A pochi giorni dalla morte del padre, Emma Marrone è tornata su Instagram per spiegare le cause della morte.