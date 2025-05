Antonella Mosetti disperata | Non riesco neanche a parlare Ventura | Te ne pentirai

Antonella Mosetti è in un momento di grande difficoltà nell'episodio di lunedì 12 maggio dell'Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili. L'opinionista Simona Ventura si trova al centro di una situazione drammatica, con la Mosetti in lacrime e dichiarando: "Non riesco neanche a parlare". Un conflitto che segnerà la serata. Scopriamo cos'è successo.

Lunedì 12 maggio e su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. A condurre c'è Veronica Gentili, mentre l'opinionista è Simona Ventura. Proprio lei è la protagonista (insieme ad AntonellaMosetti) di un episodio particolare. Cos'è accaduto?AntonellaMosetti piange in.

