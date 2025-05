Antonella Mosetti attacca Alessia Fabiani all’Isola | “Non lavori più in tv da una vita” poi il chiarimento

Nell'ultima puntata de "L'Isola dei Famosi", Antonella Mosetti ha lanciato una frecciatina ad Alessia Fabiani, accusandola di non lavorare più in TV "da una vita". Il litigio, già al centro di discussioni precedenti, ha portato a un chiarimento tra le due naufraghe. Ecco tutti i dettagli di questo acceso confronto.

