Anticipazioni Uomini e Donne oggi 12 maggio 2025 | Trono Classico e Over

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, tornano in onda le emozioni di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi, alle ore 14:45 su Canale 5. Con il trono classico e over accorpati, i telespettatori sono pronti a scoprire le dinamiche tra i protagonisti. Ma quali sorprese ci riserverà la puntata odierna? Scopriamo insieme le anticipazioni!

Uomini e Donne, Anticipazionioggi, lunedì 12 maggio2025Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 12 maggio2025, alle ore 14,45 su Canale 5. TronoClassico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggiSecondo le Anticipazioni, oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 27 aprile. E protagonisti, molto probabilmente, saranno dame e cavalieri del TronoOver. Ben quattro coppie, infatti, hanno deciso di lasciare il programma per viversi lontano dalle telecamere e tra di loro ci sono anche Giuseppe e Rosanna. Dopo la discussione e la rabbia della dama, i due hanno deciso di provarci fuori. Durerà la storia d'amore?Uomini e Donne: streaming e diretta tvDove vedere Uomini e Donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 12 maggio2025, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.

