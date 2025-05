Antartide stanziati 94 milioni di euro per infrastrutture avanzate e sostenibili

Il Ministero dell'Università ha annunciato uno stanziamento di 94 milioni di euro per la creazione di infrastrutture avanzate e sostenibili in Antartide. Questa iniziativa, supportata da un decreto che distribuisce le risorse agli Enti di Ricerca, mira a potenziare la ricerca scientifica e a promuovere sviluppi innovativi nella regione polare.

(Adnkronos) – È stato siglato il decreto che definisce la ripartizione delle risorse destinate agli Enti di Ricerca per l'annualità 2025 del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con uno stanziamento complessivo di 94 milioni di euro. L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) sotto la guida del Ministro Anna Maria . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

