Angelo Binaghi gonfia il petto | Le nostre punte stanno vincendo record nella vendita dei biglietti

Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua soddisfazione per i risultati del tennis italiano agli Internazionali d’Italia di Roma. Con Jannik Sinner che torna in campo dopo una lunga pausa e una partecipazione del pubblico entusiasta, il movimento tennistico nazionale gode di un momento di grande slancio. Ne ha parlato il...

AngeloBinaghi, presidente della FITP, ha motivi per cui essere orgoglioso. Negli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento a Roma, i risultati stanno sorridendo alle punte del movimento tennistico nostrano, con Jannik Sinner tornato a giocare a distanza di tre mesi (sospensione per la vicenda “Clostebol), e la partecipazione del pubblico all’evento è stata impressionante.Ne ha parlato il massimo dirigente della Federazione alla Domenica Sportiva su Rai 2 HD: “Credo che tutto stia andando per il meglio. Viviamo un momento di grande entusiasmo, a tratti di esaltazione. Le nostrepuntestannovincendo: Sinner, Musetti, Berrettini, Paolini e i doppi sono ancora in gara. Speriamo sia l’anno buono“, ha dichiarato Binaghi, alludendo al ritorno al successo di un italiano al Foro Italico.Ci sono stati degli interventi mirati per quest’edizione: “Abbiamo raddoppiato la grandezza del site, dal momento che l’anno scorso senza Sinner, Berrettini e Alcaraz, abbiamo fatto fatica a gestire la situazione. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Angelo Binaghi gonfia il petto: “Le nostre punte stanno vincendo, record nella vendita dei biglietti”

